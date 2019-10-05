«Будет большое шоу», - николаевец Деревянченко и казах Головкин дали последние комментарии перед чемпионским боем

Николаевский боксер-средневес Сергей Деревянченко (13 побед – 1 поражение, 10 побед нокаутом) и казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) дали последние комментарии перед очной встречей в ринге.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Зеркало недели».

- Поддержите моего украинского соперника, он очень сильный парень. Это тест для нас. Этот бой – подарок для фанов бокса. Я готов, будет Big Drama Show, – лаконично сказал Головкин на пресс-конференции.

- Чувствую себя хорошо, готов к бою. Буду показывать все, что умею на 100%. Буду хорошо двигаться, не буду пропускать его удары, – также коротко ответил своему сопернику Деревянченко.

Перед боем состоялось взвешивание Сергея Деревянченко и Геннадия Головкина. Головкин показал вес 72,2 килограмма, в то время как Деревянченко оказался немного легче – вес украинца составил 72,1 килограммов. Также боксеры провели финальную «дуэль взглядов».

Бой Головкин – Деревянченко за пояса IBF и IBO в среднем весе пройдет утром 6 октября на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке. По информации СМИ, Головкин за бой получит 15 миллионов долларов. Его соперник Сергей Деревянченко станет богаче на 5,2 миллиона долларов. Для Сергея Деревянченко это будет вторая попытка завладеть поясом IBF. В октябре 2018 года украинец уступил решением судей Дэниелю Джейкобсу.