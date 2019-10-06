Жителей Закарпатья стали лишать венгерского гражданства – оказалось, что они подделывали документы, чтобы его получить

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья. Выяснилось, что часто их получали не этнические венгры, а украинцы с липовыми документами.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на экс-главу Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По его словам, такие новоиспеченные «граждане» нередко совсем не знают венгерского языка.

- Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно говорит на венгерском языке. Второе – если бабушка или мать были гражданами Венгрии, - пояснил Москаль. - Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то изучить венгерский, поверьте мне, почти невозможно. Это надо делать с детства. Это самый тяжелый язык в Европе.

По словам Москаля, для закарпатцев процедура такая же, однако здесь у официального Будапешта возникли проблемы.

- Сначала Венгрия не знала, что мы занимаемся коррупцией. Сейчас идут суды один за другим. Дали возможность сдавать экзамен на знание венгерского языка председателям сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что больше половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то, - рассказал он.

- Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка – документ забирают. Есть такой «Вестник президента Венгрии», потому что принимает в гражданство президент. Делает это тихо, чтобы у человека в Украине не было проблем. Но зато две-три страницы в каждом выпуске – «лишить гражданства такого-то, такого-то...». То есть афишируют на все 100%, - заявил бывший глава ОГА. - Сейчас они если одному дают, то 10-20 других лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно приобретения гражданства.

Напомним, что ранее в Венгрии 51 украинца приговорили к условным срокам и штрафам за подделку документов при получении гражданства.