Киевская полиция провела облаву в интим-салонах – задержали так много проституток, что их пришлось разместить в актовом зале

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В Киеве полиция провела обыски в сети интимных салонов, задержала сутенеров и доставила в райотдел 50 проституток.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Следователи разоблачили и прекратили деятельность незаконной фирмы, которая занималась предоставлением секс-услуг. Организаторами оказались женщина «под конспиративным именем Рената» и ее сожитель, которые контролировали свой «рабочий штат». Это почти 20 человек, среди них диспетчеры, которые принимали звонки от клиентов на рекламные номера, администраторы в притонах, где работали проститутки, водители-таксисты, которые привозили девушек по определенным адресам и обеспечивали охрану проституткам в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентом.

Подбором кадров занимался человек по имени Тимур. Он проводил с кандидатками собеседование, рассказывал условия труда по различным направлениям работы, устанавливал заработную плату, о чем потом отчитывался своему «руководству». Диспетчеры-операторы, которые работали посменно, принимали звонки от клиентов, рассказывали об услугах, ценах. Также они поддерживали работу сайта, где размещалась информация о девушках-проститутках и их фото. Стоимость услуг варьировалась от 800 до 3 тысяч гривен в час. По оперативным данным, ежедневный денежный оборот составил около 70-100 тысяч гривен.

В ночь на 4 октября провели 22 санкционированных обыска по местам содержания притонов, где предоставлялись сексуальные услуги. В девяти салонах, расположенных в центре Киева, обнаружили 50 проституток и 8 администраторов. Задержали 6 операторов, которые принимали звонки и вели переписку с потенциальными клиентами. В ходе проведения обысков задержаны организаторы, обнаружили и изъяли документацию, графики дежурств, прайсы, визитки, мобильные телефоны. На видео полиции показано, что доставленных в РОВД проституток пришлось разместить в зале для собраний (актовом зале), судя по всему, только это помещение могло вместить 50 человек.

Напомним, что ранее полиция задержала одесситку, которая находила клиентов для «элитных» проституток.

Вадим Богданов

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