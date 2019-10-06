На Харьковщине военнослужащий угрожал подорвать свою жену

В субботу, 5 октября, в Харьковской области 43-летний военнослужащий угрожал взорвать свою жену.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В 17:45 женщина сообщила в полицию, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату На место происшествия сразу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа.

По приказу начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерия Сокуренко была введена полицейская операция «Гром». В 18:40 силами правоохранителей харьковчанина задержали, а взрывоопасный предмет изъяли. Им оказался 43-летний военнослужащий.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Шевченковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас следственные действия продолжаются. Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине неизвестные кинули в дом местного жителя две гранаты.