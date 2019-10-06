В Донецкой области задержали мужчину, который изнасиловал и жестоко убил 14-летнюю девочку

В Донецкой области правоохранители арестовали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней девочки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что 14 сентября, примерно в 00:30, мужчина, находясь на одной из остановок общественного транспорта в Константиновке, познакомился с девушкой, которой во время непродолжительного разговора предложил вступить с ним в половую связь.

«Со слов подозреваемого, после полового акта он испугался, что девушка может обратиться в полицию, поэтому достал из кармана нож и дважды ударил им ее в шею. От полученных травм девушка скончалась на месте, а злоумышленник, с целью сокрытия следов преступления, затащил тело жертвы в камыши у пруда, и оставив его там, скрылся», - говорится в сообщении.

Убитой оказалась 14-летняя жительница Константиновки, которая несколько часов до этого сбежала из дома и разыскивалась родителями и полицией.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в убийстве несовершеннолетней. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Назначен ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, суд отпустил под домашний арест в ночное время суток ранее судимого мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Веселиновском районе.