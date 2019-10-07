Военная прокуратура открыло дело по факту похищения Саакашвили и выдворения его с Украины

Главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что заявление поступило от самого Саакашвили.

«Заявление о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвили и его незаконном перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года», - говорится в сообщении.

Как известно, 12 февраля в Киеве с применением силы задержали Саакашвили и выдворили в Польшу. Потом в Киеве у здания Администрации Президента произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и полицией.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство.