На Николаевщине задержали наркоторговца во время продажи шприца с опиумом

В пгт Арбузинка 5 октября полицейские задержали 39-летнего мужчину во время продажи наркотиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Наркозависимому клиенту мужчина сбыл два миллилитра опия, а при себе имел еще шприц с таким же содержимым.

Наркотические средства и тысячи гривен полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Дилер задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируется часть 2 статьи 307 Уголовного кодекса («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

По данному факту следователи проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать пути поступления опия задержанному, а также других лиц, причастных к указанному каналу сбыта.

Напомним, как в Веселиново полицейский спецназ штурмовал дом наркоторговцев опием и применил оружие.