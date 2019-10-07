На Киевщине задержали пьяного мужчину, которого его дочь обвинила в избиении и изнасиловании

В Киевской области 16-летняя девушка заявила, что её избил и изнасиловал родной отец.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Так, 16-летняя жительница города Тараща по спецлинии «102» сообщила, что в лесу ее избил и изнасиловал родной отец. По вызову на домашний адрес прибыла следственно-оперативная группа.

Местный житель находился дома, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дочь к тому времени уже забрали в местную районную больницу на обследование.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По признакам преступления открыто уголовное производство по части 3 статьи 156 («Развращение несовершеннолетних») Уголовного кодекса Украины.

Свою вину мужчина не признает. Уверяет, что этого не совершал. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали мужчину, который изнасиловал и жестоко убил 14-летнюю девочку.