Житель Николаевщины не мог найти сожительницу и привлек на ее поиски полицию – для усиления результата он оговорил ее в краже денег

В Южноукраинске мужчину осудили за ложь полицейским – от него ушла сожительница, а чтобы найти ее он обратился с заявлением о совершении женщиной кражи.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Ранее судимый мужчина в суде признал свою вину. Он рассказал, что его сожительница ушла из дому после ссоры. Он вызвал полицейских и обвинил женщину в том, что она украла у него 650 долларов и напасал соответствующее заявление. При этом он сообщил, что цель таких действий – только найти сожительницу.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 383 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение о совершении преступления») и назначить ему наказание в один год лишения свободы. Одновременно суд освободил его от тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Напомним, как николаевец получил 1,5 года условно за инсценировку нападения на свою рабочую машину и кражу выручки хлебокомбината.