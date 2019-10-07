На Николаевщине племянник «заминировал» дядю из-за обиды после раздела имущества

Пьяный житель Николаевщины 5 октября вспомнил прошлые обиды на своего дядю из-за раздела имущества и сообщил в полицию о взрывном устройстве на территории его домовладения в Казанке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

На линию «102» мужчина сообщил об установленной растяжке с взрывчаткой, которая может сработать через мобильный телефон.

На место происшествия быстро прибыла следственно-оперативная группа. Предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, полицейские не обнаружили.

Мужчину, который предоставил ложное сообщение об угрозе взрыва, правоохранители оперативно разыскали в Новобугском районе, где он работает. Правонарушитель объясняет свой поступок избыточным количеством выпитого алкоголя.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»), что наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, как николаевский студент сообщил о «заминировании» аграрного университета и теперь против него открыли уголовное дело.