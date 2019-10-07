Суд арестовал половину столичной квартиры подозреваемого во взяточничестве экс-начальника Службы автодорог Николаевщины

Суд наложил арест на половину квартиры бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда сообщает «Слово и дело».

Детектив НАБУ просил суд арестовать половину квартиры в Киеве с общей площадью 57,5 квадратных метров, поскольку инкриминируемой санкция статьи предусматривает также возможность наказания в виде конфискации имущества. Судья Владимир Воронько удовлетворил это ходатайство детектива.

Согласно декларации Максименко за 2018 год, этой квартирой он наполовину владеет со своей женой. Больше у него никакой личной собственности в декларации не указано.

Кроме этого, он задекларировал, прописку родителей в столичной квартире на 79,37 квадратов. На них же были оформлены два автомобиля «Subaru Forester» 2015 года выпуска и «BMW 528» 2010 года выпуска.

Также с начала 2018 года у него был долг по кредиту более 50 тысяч гривен. Зарплата в САД за прошлый год составила 150 тысяч 681 гривну. В Николаеве пользовался частным домом с площадью 105 квадратных метров.

Как известно, в Одессе 11 сентября детективы НАБУ задержали и.о. главы САД Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки.

Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле. В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.