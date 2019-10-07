На Киевщине группа подростков жестоко избила пьяного мужчину – его несколько раз ударили электрошокером

Под Киевом группа подростков избила пьяного мужчину с применением электрошокера. Видео с издевательствами молодые люди выложили в интернет.

Об этом сообщает «Киев.Оперативный».

На обнародованной видеозаписи можно увидеть, как группа молодых людей столпилась возле пьяного мужчины. Подростки принялись избивать неизвестного им мужчину руками, после чего принялись добивать его электрошокером.

Инцидент произошел в поселке Пуща-Водица (Оболонский район Киева).

Напомним, в Донецкой области школьники избили пожилого мужчину и сняли это на видео.