На Львовщине ГБР задержало налоговика, который заставил предпринимателя купить у него партию контрафактной водки

Госбюро расследований задержало во Львовской области начальника отдела одного из районных управлений налоговой службы.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Злоумышленник заставил местного предпринимателя приобрести тысячу бутылок водки с поддельными акцизными марками для их дальнейшей реализации.

Общая стоимость 50 ящиков контрафактного спиртного составила 51 тысячу гривен.

Кроме того, налоговик также вымогал у коммерсанта $300 за несоздание препятствий в его предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее следователи ГБР провели обыски на Херсонской таможне — подозревают, что служащие нанесли более ₴5 миллионов ущерба госбюджету