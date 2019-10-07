В Николаеве разбили мемориальную доску маршалу Жукову

В Николаеве разбили мемориальную доску маршалу Советского союза Георгию Жукову.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава николаевской организации партии «Свобода» Демид Губский.

«Кто-то знал о том, что в Николаеве, в самом центре до сих пор находится такая, почти в человеческой рост, памятная доска Жукову? А вот неизвестные патриоты узнали и, по слухам, это оперативно исправили», - сообщил он.

Все указывает на то, что мемориальную доску разбили представители праворадикальных организаций. Судя по фото, которые опубликовал Губский, мемориальную доску разбили на несколько частей и куда-то увезли.

«Інше.ТВ» пишет, что мемориальная доска маршалу Жукову была изготовлена николаевским скульптором Юрием Макушиным в 2002 году из гранита. Она висела на доме №22 по улице Гражданской.

Отметим, что оценки деятельности маршала Жукова разнятся. Одни современники утверждали, что благодаря ему удалось победить во Второй мировой войне, а другие – что из-за приказов маршала необоснованно погибло большое количество солдат.

Ранее в Харькове протестующие дважды сваливали бюст Жукову с постамента.