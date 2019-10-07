Россия выдала Украине чемпиона мира по кикбоксингу, который после полового акта задушил своего партнера

Россия экстрадировала в Украину подозреваемого в убийстве украинского кикбоксера Вадима Оленчика, суд арестовал его на 2 месяца.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец.

Она объясняет, что процесс возвращения Оленчика длился с начала года. 15 февраля 2019 года Генеральная прокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения его к уголовной ответственности. 2 августа этот запрос был удовлетворен. С тех пор продолжался процесс экстрадиции, который завершился на прошлой неделе.

- На сегодня Соломенский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о взятии его под стражу сроком на 60 дней без права на залог. Своей вины в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признает, но проведенными следственными действиями и экспертизами подтверждается его причастность к этому преступлению, - говорит спикер прокуратуры.

В январе 2019 года сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, который находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве. 24-летний уроженец Черкасской области двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик был беглецом с 2017 года.

В октябре 2017 года в Киеве он познакомился с финансовым директором компании из фармацевтической сферы. По данным следствия, Оленчик вступил с ним в половую связь, во время которой задушил полотенцем. После этого он замотал в простыни тело убитого, оставил на кровати и беспрепятственно завладел деньгами, телефонами и электронным ключом от автомобиля. Когда финансовый директор не пришел на работу, коллеги поехали к нему домой, взломали дверь и нашли тело.