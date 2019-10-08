На Одесском железнодорожном вокзале патрульные полицейские жестоко избивали задержанных людей – ГБР завело дело

В понедельник, 8 октября, следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управление патрульной полиции в Одесской области.

Об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

«Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан», - рассказал Труба.

По словам Трубы, в ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

«Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью», - подчеркнул директор Госбюро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове четверо полицейских зверски избивали людей, задержанных в метро