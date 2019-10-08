Генпрокуратура заподозрила чиновников Минобороны в растрате 84,5 миллионов гривен при строительстве корвета в Николаеве

Генпрокуратура заявила, что при строительстве корветов для нужд ВМС Украины из-за злоупотреблений чиновников Министерства обороны потеряли 84,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Уголовное производство открыл главный военный прокурор Виктор Чумак по итогам аудита использования Министерством обороны бюджетных средств по государственному оборонному заказу.

«Начато уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 миллионов гривен бюджетных средств при исполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса «корвет». Предварительно факты злоупотребления оценены по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»). Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины», - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в рамках заключенного в 2009 году с Минобороны контракта, в 2011 году на мощностях ЧСЗ (теперь Николаевская верфь СМГ), входящего в «Смарт-холдинг» олигарха Вадима Новинского, было начато строительство первого украинского корвета «Владимир Великий». Первый корвет на ЧСЗ заложил еще беглый экс-президент Украины Виктор Янукович в мае 2011 года. Передача головного корабля заказчику, согласно первоначально озвученным планам, намечалась на 2016 год. До 2021 года планировалось построить четыре корвета.

Однако, с тех пор из-за отсутствия необходимого финансирования программы ни один корабль так и не был построен. В начале ноября 2014 года корвет был, мягко говоря, в разобранном состоянии.

Как известно, в сентябре 2017 года на ПАО «Черноморский судостроительный завод» не допустили ревизоров управления Южного офиса Госаудитслужбы Украины для проверки финансово-хозяйственной деятельности ЧСЗ в рамках реализации госпрограммы «Корвет» с 1 января 2015 года по 30 сентября 2017 года, поскольку за указанный период компания не получала денег по этой программе. В 2018 году сообщалось, что финансирование в размере 1 миллиарда 361 миллиона гривен, заявленное тогда на строительство нового корвета для ВМС, отсутствует.

В июле 2019 года министр обороны предложил Зеленскому, чтобы строительство корвета забрали у завода Новинского и отдали на «Николаевский судостроительный завод».