Виновника ДТП в Южноукраинске, в котором пострадал его восьмимесячный сын, задержали – он был пьян

Водителя, который был за рулём перевернувшегося в Южноукраинске автомобиля, задержали.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что в Николаевской области в понедельник, 7 октября, легковой автомобиль слетел с дороги в кювет и перевернулся, в результате чего пострадал малолетний ребенок.

31-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В ближайшее время ему объявят о подозрении и изберут меру пресечения. Получивший серьезные травмы восьмимесячный мальчик пока находится в больнице.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины, что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

По результатам медицинского освидетельствования правоохранители выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что утром 8 октября около 8:00 на автодороге М-14 «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.

Полиция разыскивает свидетелей ДТП на дороге «Николаев-Херсон», в котором погибли руководители Николаевской полиции.