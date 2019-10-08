На Херсонщине неизвестные забросали «коктейлями Молотова» дом местных судей

В селе Малокаховка Херсонской области в ночь на вторник, 8 октября, неизвестные пытались поджечь дом, в котором живут судьи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Херсонской области.

По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, предварительно установлено, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного».

Издание «Судебная власть Украины» сообщает, что пострадавшими оказались судьи Ирина и Сергей Пилипенко.

«В ночь на 8 октября неустановленные лица путем бросания бутылок с зажигательной смесью во двор и в окно, совершили поджог жилья супругов судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области. Только по удивительному стечению обстоятельств пожар был вовремя обнаружен и локализован. Указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением им ряда дел», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило 8 октября в 2:30 ночи. Прибывшие на место спасатели увидели, что горит крыша дома

«Около двух часов понадобилось чтобы ликвидировать пожар. Огнем повреждено перекрытие крыши на площади 40 кв. м и потолок дома площадью 8 кв. м. Причина пожара устанавливается», - говорится в сообщении.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич потребовал от руководителей правоохранительных органов скорейшего расследования дерзкого посягательства на жизнь судей Херсонской области, который имел место 8 октября 2019.

Комментируя данное событие, председатель ССУ отметил, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства. Правоохранительные органы обязаны принимать необходимые меры для обеспечения безопасности судьи, членов его семьи и сохранения имущества. Совершенные в связи со служебной деятельностью судьи, посягательство на его жизнь и здоровье, уничтожения или повреждения его имущества, угроза убийством или насилием, оскорбление или клевета на него, а также посягательство на жизнь и здоровье близких родственников судьи, должны иметь неотвратимую ответственность, а поэтому раскрытие этого дерзкого преступления должно стать делом чести для правоохранителей.

Напомним, 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету.