Осужденный за взятку экс-начальник управления Николаевской ОГА хочет возглавить отдел в «Дельта-Лоцман»

Бывший начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Петр Каминский претендует на ответственную должность в «Дельта-Лоцман» - филиале государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Каминский подал декларацию кандидата на должность начальника отдела мобилизационной работы и гражданской обороны, декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

В декларации за 2018 год Каминский указал, что владеет 50% прав на квартиру площадью 67,6 кв.м. (остальная половина квартиры принадлежит его жене), земельным участком в 1 тысячу кв.м и гаражом.

В 2018 году он получил 137,1 тысячи гривен зарплаты от Николаевской ОГА, 106,6 тысячи гривен пенсии, 8,5 тысяч гривен компенсации пострадавшему от Чернобыльской катастрофы. Кроме того, он хранит 75 тысяч гривен наличными.

Как известно, Каминский был задержан 19 апреля 2018 года во время получении взятки в размере 2 тысячи долларов. Эти деньги он требовал от жителя Николаева за оказание влияния на должностных лиц военного комиссариата в снятии двух мужчин призывного возраста с военного учета и не призыва на военную срочную службу. Позже чиновник заключил сделку с прокуратурой и признал свою вину. В итоге суд наказал Каминского штрафом в размере 25,5 тысяч гривен за взятку в размере 2 тысячи долларов США. Каминский сам уволился с должности начальника управления Николаевской облгосадминистрации. При этом ему выплатили около 70 тысяч гривен за неиспользованные дни отпуска.

Напомним, что в Николаеве 13 августа 2014 года на тот момент депутат Николаевского областного совета от Партии регионов, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Каминский устроил дорожно-транспортное происшествие. При этом медицинское освидетельствование подтвердило, что чиновник на момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. После этого ему объявили выговор за использование рабочего автомобиля в нерабочее время. В октябре 2014 года после судебного заседания по делу Каминского, который пьяным устроил ДТП, толпа людей запихнула его в мусорный бак и облила зеленкой. Судья Ленинского районного суда Николаева Юрий Крутий признал его виновным в совершении ДТП и наложил на него штраф в размере 425 гривен.