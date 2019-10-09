В Николаеве мошенник, который обманул шесть человек на ₴264 тысячи «за помощь родственникам после ДТП», отделался условным сроком

В Николаеве суд приговорил к двум годам условно мошенника, который обманул шестерых местных жителей по схеме «родственник попал в дорожно-транспортное происшествие».

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Корабельного районного суда Николаева.

Мужчина обманул шесть человек с 29 мая по 7 июня прошлого года. Он звонил жертвам на стационарный телефон, представлялся помощником следователя и сообщал, что их родственники стали виновниками ДТП, в котором пострадал человек. Потом он предлагал «решить проблему» за определенную сумму денег.

Первая пострадавшая отдала ему 1,5 тысячи евро, вторая – 24 тысячи гривен и тысячу долларов, третья – 30 тысяч гривен, четвертая – 20 тысяч гривен, пятая – 2 тысячи гривен и 800 долларов, шестая – 50 тысяч рублей и 2,4 тысячи евро. Таким образом, он выманил почти 264 тысячи гривен.

В суде обвиняемый признал свою вину. При этом он уверял, что себе оставлял только 2-3 тысячи гривен, а остальное отдавал незнакомому ему организатору, который и предложил заняться реализацией такой аферы. Он также пообещал возместить ущерб пострадавшим.

В итоге суд признал обвиняемого Сергея Бадью виновным в совершении преступлении, предусмотренного частью 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество») и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы. Одновременного его освободили от основного наказания с испытательным сроком в два года.

Напомним, как задержанный в Николаеве «псевдополицейский» заплатил залог и вышел из СИЗО, но снова попался на этой схеме уже во Львове.