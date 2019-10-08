Более 1,5 тысячи николаевцев поставили на профилактический учёт в полиции из-за обвинений в домашнем насилии

В Николаевской области на профилактическом учёте по заявлениям о домашнем насилии находится 1657 человек. Из них 90,7% - мужчины.

Об этом сообщают в управлении превентивной деятельности Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, с начала года полицейские зарегистрировали 4623 заявления и сообщения о домашнем насилии, составили 2241 административный протокол за совершение домашнего насилия по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на профилактический учет поставили 1521 обидчика. В подавляющем большинстве это мужчины (почти 91%). Всего на превентивном учете состоит 1657 человек (90,7% - мужчины).

Кроме того, следователи подразделений полиции открыли 16 уголовных производств по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины («Домашнее насилие») по фактам систематического совершения насилия в отношении членов семьи. Из них по 10 производствам составлены обвинительные акты.

По результатам рассмотрения указанных уголовных производств суд признал виновными трех лиц в совершении домашнего насилия. Двум обидчикам назначено наказание в виде одного месяца ареста и 150 часам общественных работ соответственно. К третьему осужденному применено наказание в виде одного года ограничения свободы. При этом, последнего мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Еще относительно четырех обидчиков суд вынес ограничительные предписания, которым запрещено находиться в местах совместного проживания с пострадавшими лицами. Также в отношении 36 лиц полицейские применили срочные запретительные предписания, а четырем лицам, допустившим совершение домашнего насилия, аннулировали разрешения на право хранения и ношения оружия. При этом, оружие у владельцев было изъято.

Как известно, в среднем в Николаеве ежедневно фиксируют два случая домашнего насилия. Ранее жительница Николаева пожаловалась, что её знакомую избивает вышедший из тюрьмы сын.

Напомним, что ранее пьяный николаевец сбросил с седьмого этажа родную мать – женщина от полученных травм скончалась.