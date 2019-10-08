На Киевщине полиция ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина

В Вышгороде Киевской области полицейские ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

Наводка о существовании нарколаборатории поступила от неравнодушных граждан.

При проведении обысков, в одном из частных домов Вышгорода полицейские изъяли килограмм марихуаны, а также разнообразное химическое оборудование, ингредиенты, необходимые для изготовления амфетамина и 150 грамм уже готового «продукта».

Полицейские задержали подозреваемых мужчину и женщину. Они находятся в изоляторе временного содержания. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По факту незаконного хранения наркотических веществ и их изготовление открыты уголовные производства по ч.3 ст. 309 и по ст. 313 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Европе задержали сбежавшего соорганизатора одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога.