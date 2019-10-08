«Душил и рисовал портреты убитых»: ФБР назвало самого массового серийного маньяка – на его счету 93 жертвы

Самым массовым убийцей в истории США признан бывший боксер Сэмюэл Литтл.

Об этом пишет журнал Esquire со ссылкой на заявление ФБР.

Отмечается, что Литтла арестовали в 2012 году по делу о торговле наркотиками, однако анализ ДНК подтвердил его причастность к 3 нераскрытым убийствам, после чего он был приговорен к пожизненному заключению. Уже в тюрьме он признался в еще 90 убийствах, которые он совершил по всей стране в период с 1970 по 2005 год.

В ФБР уже проверили и подтвердили причастность преступника к 50 убийствам. По мнению бюро, остальным признаниям тоже можно верить, однако расследование еще идет, и ведомство просит всех, кто владеет информацией о деяниях Литтла, помочь следствию.

Литтл убивал, в основном, бездомных, наркозависимых и секс-работниц, из-за чего был уверен, что его никогда не поймают – так как его жертв просто не будут искать. Сейчас ему 78 лет, он не всегда может вспомнить точные даты преступлений, а также имена и облик женщин на момент убийств, однако в точности помнит все подробности преступлений.

Известно также, что Литтл рисовал своих жертв. Их портреты опубликованы на сайте ФБР со всеми имеющимися на данный момент подробностями – в ведомстве надеются, что это поможет следствию.

Литтл – бывший боксер, который ударом лишал сознания своих жертв, прежде чем их задушить.