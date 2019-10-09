В Николаеве полиция и СБУ задержали афериста, который по поддельному решению суда хотел забрать жилье пенсионерки

В Николаеве полиция и СБУ помешали местному жителю реализовать аферу с двухкомнатной квартирой пенсионерки по поддельному решению суда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Чтобы реализовать аферу мужчина подделал решение местного суда, в котором говорилось о том, что квартира потерпевшей должна быть выставлена ​​на торги в счет ее долгов.

Стало известно, что дальше злоумышленник с фальсифицированным документом отправился к частному исполнителю. По замыслу мошенника, тот должен был выставить жилье на продажу по приемлемой для покупателя цене, а часть вырученных средств отдать ему. Не желая участвовать в мошеннической схеме, частный исполнитель, поняв, что решение поддельное, обратился в полицию.

8 октября детективы отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления областного Главка полиции совместно с сотрудниками УСБУ прекратили незаконные манипуляции злоумышленника с квартирой.

По месту жительства и работы фигуранта провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых выявили подтверждающие бумажные файлы с текстом поддельных документов суда и копии документов лица, от которого подавились эти документы к частному исполнителю исполнительного округа Николаевской области.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 14 («Приготовление к преступлению»), части 4 статьи 190 («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой») УК Украины, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Полиция устанавливает всех лиц, задействованных в подделке документа. По завершению следствия будет дана правовая оценка действиям каждого. Также сейчас проверяется причастность афериста к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, как в Киеве задержали экс-нардепа Антона Ружицкого по делу о присвоении квартиры на вблизи Офиса Президента.