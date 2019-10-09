Суд арестовал 900 стодолларовых купюр по делу о взятке экс-начальника Службы автодорог Николаевщины

Изъятые после задержания Максименко деньги Суд наложил арест на 900 стодолларовых купюр, которые передавали в качестве неправомерной выгоды бывшему исполняющему обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрею Максименко.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Высшего антикоррупционого суда от 2 октября.

Как известно, в Одессе 11 сентября детективы НАБУ задержали и.о. начальника САД Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки.

Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле. В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя САД в Николаевской области Максименко внесли залог.

Детектив НАБУ просил суд наложить арест на изъятые во время задержания 11 сентября Максименко 90 тысяч долларов с целью сохранения их в качестве доказательства. Следствие также считает, что был и первый транш в 300 тысяч гривен, который передавался 19 августа, но о судьбе этих денег в документе ничего не указано.

Далее в документе отображен перечень всех серий 900 купюр номиналом в 100 долларов.

Судья Владимир Воронько удовлетворил ходатайство и наложил на купюры арест.

Напомним, что ранее суд арестовал половину столичной квартиры Андрея Максименко.