СБУ и ГБР проводят обыски в николаевской налоговой – ищут «отфутболенное» прокуратурой дело на владельца АЗС

В среду, 9 октября, в Главное управлении Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области следователи Госбюро расследований и сотрудники УСБУ проводят следственные действия.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в СБУ.

Следственные действия проводятся в рамках одного из уголовных производств в отношении сотрудников налоговой милиции - обыски проводят, как у следователей налоговой милиции, так и у начальника оперативного управления, а также начальника налоговой милиции Александра Фролова.

Отметим, что ранее ГБР и СБУ хотели изъять материалы производства в отношении владельца АЗС, посредством которого на него давили сотрудники ГФС с целью получить неправомерную выгоду - эти материалы изначально были в налоговой милиции, однако там заявили, что передали их в областную прокуратуру. Позже выяснилось, что прокуратура снова их направила в ГФС, в связи с чем и проводятся обыски, поскольку эти материалы являются вещественным доказательством.

В самом управлении ГФС «Преступности.НЕТ» отказались что-либо комментировать, но не отрицали проведение обысков в ведомстве.

Как известно, ранее, 9 сентября, также был проведен обыск в оперативном управлении и следственном отделе налоговой милиции проводился в рамках уголовного производства в отношении капитана налоговой милиции ГФС, которого подозревают в вымогательстве взятки от владельца АЗС. Материалы производства против бизнесмена являются вещественным доказательством уже в деле против налоговика. Отметим, что оперативника задержали 24 июня за то, что он требовал и получал от представителя местной сети автозаправок шесть тысяч гривен ежемесячно за отсутствие искусственных проблем в коммерческой деятельности.

Позже в ГУ ГФС в Николаевской области опровергли информацию о том, что обыск был проведен в рамках дела о взятке, и заверили, что должным образом содействуют следствию. Также в ведомстве добавили, что не препятствовали проведению следственных действий сотрудниками Госбюро расследований и УСБУ. Отметим, что на данный момент Государственная фискальная службы находится в состоянии ликвидации, поскольку с 29 августа текущего года Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий.

Несколько позже стало известно, что трое сотрудников николаевской налоговой милиции ГУ ГФС Украины в Николаевской области привлекли к схеме вымогательства взяток от владельцев автозаправочных станций главу областной ячейки «Объединения добровольцев», который по просьбе налоговиков приезжал на заправки с «проверкой».

Изначально было открыто производство в отношении оперативника ГФС по факту получения ним неправомерной выгоды от владельца автозаправочной станции за непривлечение к ответственности. В ходе расследования этого дела был установлен еще и факт служебного подлога начальником отдела борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров, которого подозревают, в том, что по предварительному сговору с тем же оперуполномоченным и еще одним сотрудником ведомства организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей, которые занимались продажей горюче-смазочных материалов - он вносил в ЕРДР сведения на основании подделанных официальных заявлений. К данной схеме была также привлечена николаевская ячейка общественной организации «Объединение добровольцев».

Таким образом по указке начальника отдела оперативник по предварительному сговору с главой этой общественной организации составили заведомо неправдивый документ - заявление о совершении уголовного преступления одной из автозаправочных станций, которая якобы занимается производством фальсифицированного дизельного топлива низкого качества с целью дальнейшей реализации на АЗС. Этот документ в дальнейшем был передан начальнику отдела ГФС, который и передал его в канцелярию для регистрации, после чего следователи фискальной службы и внесли сведения в ЕРДР на основании этого поддельного заявления.

Во время допроса главы Николаевской ячейки ОО «Объединение добровольцев», который проходит по делу о взятке в качестве свидетеля, стало известно, что он длительное время сотрудничает с несколькими сотрудниками налоговой – они ему звонят с просьбой приехать на определенную АЗС с проверкой выдачи фискальных чеков, далее он делает вызов в дежурную часть ведомства, а потом уведомляет непосредственно двоих сотрудников налоговой. Последние, в свою очередь, приезжают на заправку для привлечения владельцев и директоров АЗС к ответственности. По данным следствия, они искусственно создавали правовые основания для выездов на станции с целью получить рычаги влияния на владельцев АЗС с помощью различных проверок, чтобы в дальнейшем побудить их к даче взятки.