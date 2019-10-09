ГБР объявило в розыск экс-нардепа-миллиардера Жеваго – его подозревают в растратах в банке «Финансы и кредит»

Государственное бюро расследований объявило в розыск экс-нардепа Константина Жеваго.

Об этом заявил руководитель ГБР Роман Труба на брифинге.

Жеваго проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит»

- Принимаются меры для объявления его уже в межгосударственный розыск,- сказал Труба.

Отметим, в прошлом месяце следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении Жеваго. Кроме того, 23 сентября экс-нардепа вызвали на допрос.

По данным источника «Украинских новостей», Жеваго не в Украине и не возвращался из-за границы.

Банк «ФиК» обанкротился в сентябре 2015 года.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.

Напомним, ранее в Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что перед ликвидацией банка Жеваго из финучреждения вывели ₴5 миллиардов.