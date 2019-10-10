Жители мексиканского города устроили расправу над мэром – его привязали к машине и проволокли по улицам

Жители города Лас Маргаритас в Мексике привязали к пикапу мэра Хорхе Луиса Эскандона и протащили его по улицам, потому что он не выполнил свои обещания, в том числе – по восстановлению дорог.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на телеканал «TV Azteca».

По данным телеканала, на Эскандона напали около 30 человек, они также разгромили офис мэра. Чиновник получил необходимую медицинскую помощь, сейчас он здоров, сообщает «El Universal». После случившегося правоохранители арестовали около 11 человек.

Ранее на мэра Лас Маргаритас уже нападали: жители переодевали его в женское платье.

Напомним, что ранее в Мексике мэр переоделся бездомным и проверил, как работают социальные службы, на которые постоянно жаловались.