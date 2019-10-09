Экс-спикер ВР Парубий проходит по «делу 2 мая» как свидетель, - глава ГБР Труба

Бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе проходит в качестве свидетеля.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает «РБК-Украина»

Труба рассказал, что на данный момент в рамках этого производства никого не допрашивали.

23 сентября народный депутат от «Европейской Солидарности», бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что ГБР открыло против него уголовное дело по событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Заявление в ГБР подал Андрей Портнов – бывший замглавы президентской администрации осужденного за госизмену Виктора Януковича.

Заявитель обвиняет Парубия в «создании и координировании общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков в Одессе».