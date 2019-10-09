Николаевец несколько раз ранил ножом своего знакомого, с которым он выпивал на Центральном рынке

В Николаеве 9 октября полиция задержала 32-летнего мужчину, который нанес несколько ножевых ранений своему 33-летнему знакомому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В 14:00 в полицию позвонили очевидцы конфликта между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранения грудной клетки, шеи и спины. Мужчину ранил его знакомый в ходе ссоры во время совместного употребления алкоголя в одном из питейных заведений на Центральном рынке.

Пострадавший госпитализирован, а злоумышленника задержали на месте полицейские. Сейчас мужчина доставлен в отделение, с ним работают следователи. Начато уголовное производство по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство»).

Напомним, что ранее николаевец во время конфликта задушил свою сожительницу.