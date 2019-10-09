Из 60 миллионов, запланированных для «Николаевоблтеплоэнерго», к началу отопительного сезона дали меньше половины

Только 27 миллионов гривен поступило на счета «Николаевоблтеплоэнерго» на момент октября 2019 года, при том, что в бюджет на нужды предприятия запланировали 60 миллионов в Программе департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом стало известно в среду, 9 октября, в ходе выездного заседания комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, которое проводилось на предприятии «Николаевоблтеплоэнерго».

В ходе заседания заместитель городского головы Александр Омельчук сообщил, что финансовая проблема предприятия состоит в том, что КП не хватает денег на оплату закупок газа, долгов потребителей, замену устаревшего оборудования.

— Модель, в которой работает вся энергетическая отрасль, она сегодня не может обеспечить нормальное функционирование этой сферы. 10% остается от тарифа на предприятии всего лишь. Кабальные условия по закупке газа. Кризис не платежей, с которыми предприятие достаточно успешно борется, но при этом задолженность прошлых лет, которая остается существенной финансовой нагрузкой, плюс бездоговорной газ, который предыдущее руководство прописало в качестве факта, от которого мы не уйдем. Все это сводит предприятие к тому, что без финансирования дополнительного оно не вытянет, - сказал Омельчук.

При этом он сообщил, что в бюджет на 2019 год для предприятия было запланировано 60 миллионов гривен, однако на сегодняшний день КП получило только 27.

— Понимая это, руководство предприятия предусматривало в программе финансирования департамента ЖКХ 60 миллионов гривен на этот год на материальную поддержку состояния. На сегодняшний день из этой суммы выплачена практически половина – 27 миллионов, - сказал вице-мэр.

По словам Александра Омельчука, вопрос о проблемах «Николаевоблтеплоэнерго» не возник бы, если бы к моменту октября предприятию перечислили бы все средства или большую часть суммы.

— Если бы к этому времени, как планировалось в программе, было бы выплачено 60 миллионов, у нас бы этот вопрос не стоял, потому что Логвинов правильно рассчитал сумму, она бы покрыла и долги по электричеству, которые сегодня составляют 6,5 миллионов без штрафных санкций, и 19 миллионов – это зарплата и налоги, которые, кстати говоря, идут в местный бюджет, - добавил Омельчук.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не прошло.