Николаевцы отдали аферистам почти 65 тысяч гривен, чтобы «освободить из полиции» своих родственников

Двое николаевцев стали жертвами телефонных мошенников, которые выдали себя за полицейских.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что его племянник находится в отделении за совершение ДТП в котором есть пострадавшие. Чтобы племянника не привлекли к уголовной ответственности, за него нужно заплатить определенную сумму денег. Николаевец согласился на все условия, лишь бы спасти родственника. Пенсионер отдал незнакомцу, который за деньгами пришел к нему домой, 1 тысячу долларов США. Только потом он связался с племянником и понял, что стал жертвой аферистов.

Таким же образом мошенники завладели деньгами жительницы Николаева, которая за спасение родственника от уголовной ответственности отдала 40 тысяч гривен.

Следователями по данным фактам проводят расследования уголовных производств, начатых по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников. Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными и осторожными, ограничить общение с незнакомцами и не спешить отдавать свои деньги.

Напомним, что ранее в Николаеве мошенник, который обманул шесть человек на ₴264 тысячи «за помощь родственникам после ДТП», отделался условным сроком.