На Львовской таможне СБУ и ГБР проводит десятки обысков – в страну под видом секонд-хенда массово ввозили элитную одежду

СБУ и ГБР проводит массовые обыски на Львовской таможне, а также в других регионах по делу о ввозе в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда, что привело к большим убыткам для бюджета.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности и первый заместитель главы Госбюро расследований Ольга Варченко.

Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Ориентировочная стоимость каждой ввозимой партии составляла не менее 400 тысяч долларов.

«Собственно, схема выглядела так (по предварительной информации): предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС - в нашем случае - дорогую брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в «товар подмены» - в этом случае – секонд-хенд. Такая одежда попадал на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство несло убытки, только представьте, как минимум 1 миллион гривен с каждой партии товара. Грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в изменении отдельных должностных лиц таможенного поста», – написала Варченко.

Сейчас проходят обыски на Львовской таможне ГФС, а именно на пункте пропуска, таможенных постах и ​​в отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. Кроме того, следственные действия проводятся в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Во время 40 обысков следователи ГБР документируют причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Уголовное производство, зарегистрированное по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей») части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»); части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Продолжается досудебное следствие.