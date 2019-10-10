На николаевских рынках незаконно продавали краснокнижную севрюгу и стерлядь

В Николаеве в четверг, 10 октября, во время проверки потенциальных мест незаконной торговли водными биоресурсами, рыбоохранный патруль Николаевщины обнаружил случай продажи краснокнижной севрюги. Еще один случай незаконной продажи стерляди задокументировали 1 октября.

Об этом сообщают в рыбоохранном патруле.

Случай незаконной продажи краснокнижного севрюги задокументировали на стихийном рынке по улице 8-го Марта в Заводском районе. Аналогичное нарушение рейдовая группа зафиксировала на стихийном рынке по улице Озерная. Там нарушители пытались продать 4 штуки краснокнижной стерляди.

«На рынках Николаева участилась незаконная продажа краснокнижных рыб. Призываю граждан быть ответственными и не покупать водные биоресурсы находящихся под критической угрозой исчезновения, а рыбаков быть бдительными. Если вы поймали рыбу, которая является краснокнижной - следует осторожно снять ее с крючка и сразу же отпустить в водоем», - сказал начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

В управлении отметили, что за незаконный вылов краснокнижных рыб предусмотрена административная ответственность по статье 90 КУоАП, которая предусматривает наложение штрафа от 340 до 510 гривен с конфискацией незаконно добытого. А также на должностных лиц - от 510 до 850 гривен с конфискацией всего добытого.

Также в соответствии с постановлением КМУ от 07.11.2012 №1030 «О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания)», за каждый незаконно выловленный экземпляр краснокнижной рыбы предусмотрена компенсация. Так, севрюга обычная и стерлядь пресноводная обойдутся нарушителю в 48 тысяч гривен каждая.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время проверки рыбоохранным патрулем продавцы, которые не имели документов на реализацию рыбы, выбросили товар на пол и начали топтать.