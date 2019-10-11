На Львовщине мужчина заявил, что зарезал мать, а потом бросался на полицейских с топором – в ответ ему прострелили ногу

В Львовской области полицейские открыли огонь по мужчине, который набросился на них с топором.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Львовской области.

9 октября около 17:25 на оперативную линию 102 позвонил житель одного сел Самборского района, который сообщил, что «зарезал собственную мать». По словам заявителя, раненая дома и, возможно, еще жива.

По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции Самборского отдела полиции. Одновременно полицейские сообщили о раненой медикам.

Прибыв на место происшествия, полицейские попытались пройти в дом, чтобы предоставить женщине домедицинскую помощь, однако на них набросился неизвестный с топором – как выяснилось впоследствии, 23-летний мужчина, который звонил в полицию.

Защищая свою жизнь, полицейские из огнестрельного табельного оружие сделали предупредительные выстрелы, после чего – выстрелы на поражение.

Злоумышленника с огнестрельным ранением бедра госпитализировали. Предварительно установлено, что он длительное время злоупотребляет алкоголем. Факт нанесения им телесных повреждений матери не подтвердился.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, что в Киеве преступник из Грузии во время задержания ранил двух бойцов спецназа, и его ликвидировали. 10 дней до этого злоумышленник уже стрелял на Оболони в полицейских.

Убитого во время спецоперации в Киеве грузина Шоту Чичиашвили ранее называли в Грузии «террористом номер один».