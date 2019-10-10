Свидетель обвинения по делу экс-замглавы Николаевской ОГА Романчука, несмотря на принудительный привод, снова не явился в суд

На заседание по делу экс-замглавы Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука, которого обвиняют в получении взятки, в очередной раз не явился главный свидетель стороны обвинения и взяткодатель – директор «ЕЛК-Буд» Максим Гламаздин.

Об этом стало известно во время заседания в Центральном районном суда Николаева в четверг, 10 октября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В заседании снова отсутствовал свидетель обвинения Максим Гламаздин, несмотря на то, что ранее суд выносил постановление о принудительном приводе. Прокурор военной прокуратуры сообщил, что по информации оперативного подразделения СБУ, Гламаздин якобы находится в командировке в другой области. При этом незадолго до начала продолжения рассмотрения дела в канцелярию суда поступило заявление от Гламаздина с просьбой перенести заседание, поскольку его адвокат не имеет возможности присутствовать, а он не может давать свидетельские показания без него. Однако председательствующий судья Скрипченко отметила, что в этом заявлении не было указано никаких контактных данных, места регистрации и проживания заявителя, кроме имени и фамилии. Также судья акцентировала, что на протяжении 2,5 лет рассмотрения дела свидетель так ни разу и не явился в суд.

Помимо этого, прокурор подал ходатайство, в котором просил направить обвинительный акт в Кассационный уголовный суд Верховного Суда Украины для определения подсудности за Высшим антикоррупционным судом. В свою очередь, адвокат Романчука Виктория Кирина возражала против этого, аргументировав это тем, что следствие вело не Национальное антикоррупционное бюро.

Коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства прокурора – досудебное расследование проводилось не детективами НАБУ, а процессуальное руководство осуществлялось военной прокуратурой, а не Специализированной антикоррупционной.

В связи с отсутствием свидетеля суд продолжил изучать письменные доказательства стороны защиты. В частности, адвокат привела заявление Гламаздина по другому уголовному производству, которое было открыто еще в 2011 году по факту получения взятки чиновником, где он также выступил заявителем, а далее ему дали статус свидетеля. Защита считает, что Гламаздин спровоцировал дачу взятки как в том случае, так и в случае с Романчуком. Кроме этого, по словам адвоката, по факту возможной провокации было подано заявление в полицию, где Романчук выступает потерпевшим.

Напомним, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Отметим, что обвинительный акт в отношении Николая Романчука находится в суде на рассмотрении с августа 2016 года.

Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.