СБУ проводит обыски по местам хранения брендовой одежды, которую ввозили под видом сэконд-хэнда – изъято продукции более чем на ₴100 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят 40 одновременных обысков по местам хранения и реализации незаконно ввезенной из Италии, Германии и балтийских стран брендовой одежды.

Об этом сообщают в СБУ.

Напомним, что ранее СБУ и ГБР проводили массовые обыски на Львовской таможне, а также в других регионах по делу о ввозе в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда, что привело к большим убыткам для бюджета.

По информации службы, шесть граждан Украины организовали контрабандные поставки крупных партий товаров известных брендов с сокрытием от таможенного контроля и, соответственно, без уплаты государственных платежей.

Завозили товар 20-тонными фурами. С каждого грузовика с товаром дельцы получали по 40 тысяч долларов. Реализовывали товар по одной из торговых сетей в столичном регионе, а также в Полтавской, Сумской и Житомирской областях.

Сейчас уже изъято 640 тысяч долларов, 222 тысячи евро и 390 тысяч гривен, одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что в «Борисполе» таможенники изъяли у гражданина Вьетнама 370 упаковок ресниц для наращивания, которые он взял собой из ОАЭ.