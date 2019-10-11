«Блокировка могла бы привести к сокращению выпуска на линию транспорта», - мэр Николаева о причинах поднятия тарифа на электротранспорт

Если бы тариф на проезд в электротраснпорте Николаева не повысили, пришлось бы сократить выпуск на линию трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

Как известно, исполком горсовета Николаева поддержал поднятие тарифа на проезд в электротранспорте до 5 гривен.

«Это взвешенное решение, которое продиктовано экономическими проблемами на коммунальном предприятии. Блокировка повышения тарифа могла бы привести к сокращению выпуска на линию трамваев и троллейбусов. Надеюсь, что горожане с пониманием отнесутся к этому непопулярному решению, ведь только такие шаги помогут нам сохранять предприятие и развивать его для вашего комфорта», - написал городской голова.

Как известно, на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. На это есть несколько причин: члены исполкома уверенны, что сразу после утверждения этого решения, маршрутчики тут же попросят повысить тариф на проезд и им.

Второй момент, который не устраивает членов исполкома, это то, что доход предприятия от повышения стоимости проезда не сильно увеличится, в отличии от компенсации КП из городского бюджета. Также, всех не устраивает, что электротранспорт дублирует маршрут маршрутных такси из-за чего горожане попросту откажутся от этого вида транспорта и пересядут на коммунальные автобусы или маршрутки, от чего выручка станет еще меньше.

Позже Евтушенко сообщил, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повысится стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».