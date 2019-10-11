На Киевщине мужчина три дня держали взаперти, насиловал и избивал знакомую с инвалидностью

В Броварах мужчина три дня избивал и насиловал 51-летнюю знакомую с инвалидностью первой степени.

Об этом сообщают в полиции Киева.

Злоумышленник пригласил ее к себе в гости, поскольку женщина дружила с его сожительницей. Не видя опасности, та согласилась. Однако, подруги в квартире не оказалось, а 54-летний мужчина закрыл дверь на ключ.

Три дня он удерживал свою жертву против ее воли, совершал в отношении нее действия сексуального характера применяя физическое насилие. Когда сожительница вернулась домой и увидела избитую подругу, она сразу сообщила в полицию.

Правоохранители задержали насильника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещи потерпевшей, в качестве вещественных доказательств.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных частью 1 статьи 152 («Изнасилование»), статьи 153 («Сексуальное насилие совершенное неестественным способом») и частью 1 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины. Проекты подозрений направили на согласование в прокуратуру.

Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Ранее сообщалось, что подросток из Харькова зверски убил девушку и закопал – она якобы высмеяла его «интимные способности».