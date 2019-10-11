Полиция нашла у жителя Вознесенска 6 килограммов каннабиса

В Николаевской области полиция провела обыски у 61-летнего местного жителя, который построил теплицу для выращивания конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На приусадебном участке обнаружили 66 растений конопли, за которыми хозяин дома тщательно ухаживал и поливал. Он даже соорудил теплицу, чтобы растения быстрее росли. В дальнейшем обнаружили около 6 килограммов каннабиса. По словам мужчины, наркотики он выращивал и изготовлял для собственного употребления.

А во время обыска у 34-летнего жителя одного из сел района, полицейские обнаружили и изъяли 10 кустов конопли, около 0,5 килограмма каннабиса и 55 патронов калибра 9 мм. Изъятые наркотики и патроны направили на экспертное исследование.

Полиция начала уголовные производства по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта») и части 1 статьи 310 УК Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»). После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении 34-летнего подозреваемого к уголовной ответственности по части 1 статьи 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, что ранее полиция закрыла сразу несколько наркоплантаций в Вознесенском районе.