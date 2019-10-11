В Николаеве суд арестовал одесских патрульных, которые на ж/д вокзале жестко избивали людей, «выбивая» признания – они могут выйти под залог

Судья Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина избрал меру пресечения двоим сотрудникам патрульной полиции в Одесской области – их арестовали с возможностью выйти под залог в размере 400 тысяч и 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает Украинская служба новостей.

Ранее сообщалось, что двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили их в участок. Там они «выбивали» признание в совершении кражи золотой цепочки, используя при этом психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения. 8 октября следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управление патрульной полиции в Одесской области.

В ходе судебного заседания сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых сотрудников полиции с возможностью выхода на свободу под залог в размере 500 тысяч гривен каждому из них.

Однако следственный судья удовлетворил ходатайство частично и назначил одному из полицейских, старшему лейтенанту, сумму залога в 400 тысяч гривен, а его подчиненному – 200 тысяч гривен.

Защита подозреваемых намерена обжаловать это решение судьи в апелляционном суде.

Напомним, что Заводский районный суд Николаева признал виновным бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Заводского райотдела милиции в пытках над парнем, но освободил от наказания из-за сроков давности дела, которое было зарегистрировано еще в 2008 году.