Олигарху и экс-нардепу Жеваго объявили еще одно подозрение – НАБУ подозревает его в недекларировании ₴19 миллионов

НАБУ и САП объявили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации на общую сумму около 19 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с 2017 года. Следствие установило, что бывший народный депутат не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. А именно: более 10 миллионов гривен в 2015 и 2016 и более 9 миллионов гривен в 2017 году.

Поскольку местонахождение экс-нардепа не установлено, то подозрение ему огласили в порядке 135 и 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в НАБУ подтвердил информацию, что речь идет о Константине Жеваго.

Напомним, что недавно Государственное бюро расследований объявило в розыск Константина Жеваго по делу о растрате 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и кредит». В прошлом месяце следователи ГБР заочно сообщили о подозрении Жеваго. Кроме того, 23 сентября экс-нардепа вызвали на допрос.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.

Также с с 30 декабря 2017 года долей телеканала «Эспрессо» у 77,5% владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC, владельцем которого является Иван Жеваго, сын украинского миллиардера Константина Жеваго.