Полиция расследует возможное хищение денег при ремонте николаевского шахматного клуба

Полиция открыла уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных денег при реконструкции «Областного шахматно-шашечного клуба» имени Николая Шелеста.

Об этом на странице в Facebook написал глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

«Сегодня получил официальное уведомление о проведении досудебного расследования в уголовном движимы по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.3. 191 УК Украины. Сейчас Следственным управлением ГУНП в Николаевской области устанавливаются все обстоятельства правонарушения», – написал Стадник, отметив, что держит на личном контроле эту ситуацию.

Напомним, что 29 сентября Стадник заявил, что знает, кто лоббирует затяжной процесс реконструкции шахматной школы и обратился к правоохранительным органам заняться расследованием этого.

Как известно, управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации 23 июля 2018 года заключило соглашение с ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» на реставрацию здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевская, 1а. Стоимость сделки составила 12 миллионов 375 тысяч гривен.

А до этого сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце 2017 года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, 30 мая 2018 года депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.

В июле 2019 года глава Николаевского облсовета Москаленко снова проверила, как проходит ремонт шахматного клуба и ей пообещали, что до конца года работы завершат.

5 сентября в Николаевском облсовете отказали отдать часть финансирования ремонта шахматной школы на строительство стадиона в Витовском районе, на работы по которому государство выделило субвенцию, но необходимо дофинансирование.