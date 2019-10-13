На Сумщине мужчина устроил стрельбу в игорном заведении – его задерживали со спецназом

В Сумской области полицейские со спецназом задержали мужчину, который устроил стрельбу в игорном заведении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

По словам работниц заведения, между несколькими посетителями возник словесный конфликт, который перерос в драку. И хотя участников драки разняли, через час один из них, который был пьяным, вернулся с охотничьим ружьем и выстрелил в потолок.

Полицейские сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий на территории райцентра был введен в действие оперативный план «Гром». Вскоре правоохранители установили личность «стрелка» и места его возможного пребывания. Им оказался 43-летний местный житель.

«По обоим адресам, где мог находиться подозреваемый, дверь никто не открыл. Однако по оперативным данным он находился именно у себя дома. Кроме него, в квартире находились его мать и сестра. Учитывая всю опасность, которую представляет собой нетрезвый мужчина с оружием, было принято решение привлечь к операции по его задержанию сотрудников спецподразделения «КОРД». Кроме того, велись переговоры с жителями этой квартиры о предоставлении правоохранителям беспрепятственного доступа в жилище и добровольную сдачу самого мужчины. В последний момент перед принудительным открытием дверей полицейскими сестра подозреваемого все же открыла дверь в квартиру», – рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в Сумской области - начальника криминальной полиции Валерий Строкач.

Задержанного гражданина полицейские доставили в отделение полиции, и он рассказал о причинах своего агрессивного поведения. По его словам, будучи навеселе он решил навестить свою знакомую, которая работает в одном из заведений города. Там он увидел, как девушка общается с незнакомыми мужчинами, и это очень ему не понравилось. Он сделал незнакомцам замечание, а потом между ними разгорелся конфликт, который перерос в драку. Как шел домой за ружьем и возвращался в клуб - не помнит. Говорит, что виной его «амнезии» стали причинные ему побои и старая травма головы.

Кроме того, полиция проверяет сам игорное заведение, ведь по факту его деятельности в рамках ранее открытого уголовного производства продолжается досудебное расследование.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него в полиции уже открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). В случае доказательства вины мужа, за содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Зарегистрированные на подозреваемого ружья и патроны к нему изъяты, решается вопрос о лишении мужчины разрешения на ношение и хранение оружия.

Напомним, как в Вознесенске хулиганы избили посетителей развлекательного заведения и устроили стрельбу.