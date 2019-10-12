На Волыни вор вынес из детсада «Журавлик» телевизор, деньги и конфеты

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В Нововолынске в ночь на 11 октября грабитель вынес из детского сада №6 «Журавлик» телевизор, деньги и конфеты.

Об этом пишут Волинські новини.

По словам начальника Нововолынского отделения полиции Сергея Галащука, в учреждение дошкольного образования вор попал через окно на первом этаже.

Он оттеснил пластиковое окно группы, после чего  украл телевизор, деньги в сумме 1700 гривен и сладости. Родители рассказывают, что вор вынес конфеты, которые делали собственноручно к празднику.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали злоумышленников, пытавшихся похитить магнитофоны и обогреватель в детсаду.

Мила Волкова

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