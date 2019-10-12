На свадьбе в Киеве трое «воров в законе» лишили «короны» четвертого, а потом избили и прогнали, – Аброськин

В Киеве несколько «воров в законе» на свадьбе лишили такого же статуса Андрея Недзельского «Львовского», а потом его избили и выгнали.

Об этом экс-замглавы Нацполиции, а ныне ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что в Киеве на «торжествах» по случаю свадьбы в семье Олега «Бакинского», три «вора в законе» лишили статуса «вор в законе» Андрея известного по кличке «Неделя», / «Львовский». После чего этого уже недовора сильно избили и выбросили за пределы территории. В «воров в законе» можно нарушать законы любой страны, но только не «законы» их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше», – написал Аброськин.

Согласно информации в сети, 46-летний Андрей Недзельский – влиятельный украинский криминальный авторитет, «вор в законе», хотя на момент получения «титула» не отбывал срок наказания в местах лишения свободы, что противоречит «старым понятиям». Имел широкие связи среди славянских и кавказских воров из клана «Деда Хасана», являлся «смотрящим» по Украине и Киеву, а также держателем украинского воровского «общака».

Недзельского подозревали в нескольких убийствах в 2008 и 2009 году. В мае 2012 года Недзельский был поставлен «смотрящим» по Киеву, а позже, 28 октября 2012 года, «Неделя» был «коронован» в Греции по рекомендации ему влиятельного кутаисского «вора в законе» Давид Себискверадзе по кличке «Дато Кутаисский» или «Варламыч».

По состоянию на 2017 год, Неделя контролировал криминальный мир Западной и Центральной Украины, а также так называемый центральный или киевский «общак». В сферу его интересов входило крышевание теневого спиртового бизнеса и незаконной добычи янтаря в Ровненской области. Кроме того, люди «Недели» курировали каналы контрабанды и перевозки нелегалов через западную границу Украины.

В июне 2017 года в Греции прошла воровская «сходка», на которой грузинские воры во главе с Дато «Кутаисским» и Гайозом Звиададзе («Гия Кутаисский») приостановили статус «Недели» в качестве «вора в законе». По одной версии, «Неделя» отказал освободившемуся из греческой тюрьмы Себискверадзе в финансовой помощи. Согласно другой версии, несколько грузинских воров обвинили «Неделю» в связях с украинскими силовиками. Через несколько дней Недзельский был арестован в Ницце во время оформления сделки по приобретению недвижимости. Французские полицейские обвинили его в предъявлении фальшивого венгерского паспорта. По одной из версий, таким образом «Неделя» пытался избежать вызова на новую криминальную «сходку».

Напомним, как Нацполиция опубликовала список «воров в законе» и криминальных авторитетов, которые сейчас находятся в Украине.