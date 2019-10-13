В Киев полиция с погоней задержала автомобиль, в котором при обыске обнаружили оружие и гранаты

В Киеве на улице Заболотного возле табачной фабрики патрульная полиция остановила автомобиль Ford Focus. Во время досмотра полицейские задержали водителя и пассажиров, ведь в салоне обнаружили оружие и взрывчатку.

Об этом сообщает «Информатор».

Данный автомобиль полицейские искали в связи со стрельбой, которая произошла в Киеве ранее.

В итоге, на улице Академика Заболотного экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Ford Focus, где обнаружила, по неподтвержденной информации, две гранаты РГД-5, одну граната Ф-1 и оружие.

На месте происшествия проводились следственные действия.

Напомним, в Киеве за замечание о брошенном окурке мужчина устроил погром в подъезде и угрожал взорвать гранату.