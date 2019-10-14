На Донбассе перекрыли канал перемещения авто из террористических «ЛДНР»

Пограничники из состава сил операции Объединенных сил разоблачили незаконное перемещение автомобилей на контрольно-пропускном пункте Новотроицкое.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 13 октября.

Отмечается, что в КПВВ Новотроицкое для следования на контролируемую территорию прибыли авто «Mersedes», «Peugeot» и «Daewoo». Водители на контроль предоставили доверенности на авто выданные одним из киевских частных нотариусов. В документах пограничники обнаружили признаки подделки.

Также, по данным оперативных подразделений, владельцы автомобилей при оформлении "липовых" поручений не присутствовали.

Граждан, которые перегоняли автомобили, передали полицейским. Возбуждено уголовное производство по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов (ст.358 УК Украины).