В Киеве возле мечети расстреляли представителя «кавказского антикремлевского сопротивления»

В Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской, вблизи мечети, расстреляли мужчину. Жертва нападения, выходец из одной из кавказских стран, скончался по пути в больницу.

Об этом сообщает полиция Киева.

"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

На месте преступления правоохранители обнаружили гильзы и опросили свидетелей. Полиция ввела по Киеву операция «Сирена». Вероятнее всего, 33-летнего мужчину застрелили из пистолета Макарова.

Стоит отметить, что вблизи того места где произошло убийство, располагается Исламский Культурный центр и мечеть ДУМУ "Умма".

В то же время, издание "Информатор" пишет, что двое двое неизвестных совершили пять выстрелов, после чего скрылись на черном Toyota Camry с поддельными номерами.

"Свидетели убийства сообщили правоохранителям, что Toyota Camry была на номерах донецкой регистрации. Из возможных особых примет, у авто могут быть диски в форме звезд. Предварительно, в автомобиле находились двое мужчин кавказкой внешности, оба носят густую бороду. Патрульные экипажи всех районов Киева проверяют похожие автомобили", - пишет издание "Информатор".

Спустя несколько часов после происшествия, экс-народный депутат Украины Игорь Мосийчук назвал имя и фамилию убитого.

По словам бывшего нардепа, застрелили Арслана Гусейнова, который принадлежал к движению "кавказского антикремлевского сопротивления". Мосийчук считает, что мужчину убили "московские агенты".

Экс-нардеп возмутился тому, что в современной украинской столице может происходить подобное.

"У меня вопрос к руководству СБУ и ГПУ: почему на шестом году войны в Украине и в частности в Киеве кремлевская агентура без свободно убивает своих врагов?" - написал Мосийчук.

В свою очередь, националист Дмитрий Корчинский так же назвал имя убитого, в добавок, опубликовав его фото после нападения.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в центре Киева взорвали автомобиль с экс-разведчиком, которого называли «врагом Кадырова».

Так же напомним, как в Берлине расстреляли экс-оперативника антитеррористического департамента МВД Грузии - киллера гражданина России сразу же задержали.